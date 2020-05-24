وفاة طبيب فلسطيني بكورونا في روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، وفاة طبيب فلسطيني جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في روسيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المتوفي هو طبيب الأطفال، جمال محمد خير الله، الذي كان في 64 عاما من عمره، وتم تسجيل إصابته بفيروس كورونا، مبينة أنه "وافته المنية وهو على رأس عمله".

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بين أبناء الجالية الفلسطينية في روسيا، يوم 30 أبريل الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مع رصد 9 حالات تعاف جديدة في محافظة الخليل.