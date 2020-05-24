آلاف الإصابات بكورونا دون أعراض في روسيا.. و90 جهة تعود للعمل

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تسجيل 8599 إصابة جديدة بكوفيد 19 في 84 إقليما روسيا وذلك في 24 ساعة، نحو 44% منهم لم يكن لديهم أعراض سريرية، وبذلك وصل مجمل الإصابات إلى 344481 حالة، وعادت روسيا إلى المرتبة الثانية في القوائم العالمية الخاصة بعدد الإصابات بالوباء.

وفي موسكو، جرى تسجيل 2516 إصابة جديدة، نحو 80% منهم أعمارهم تقل عن 65 عاما، وبذلك يصل إجمالي الإصابات في العاصمة إلى نحو 163913 حالة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

ووفقا لبعض الخطط الحكومية في عدد البلدان، مثل بريطانيا، سيتم إصدار جوازات المناعة المقترحة للأشخاص الذين تغلبوا بالفعل على مرض كوفيد-19 واختبار إيجابي للأجسام المضادة، استنادا إلى الافتراض بأنهم باتوا محصنين ضد الفيروس.

وجاء في الدراسة: "اقترح مؤخرا أنّ الأفراد الذين تعافوا من الفيروس يجب أن يحصلوا على ما يسمى (جواز المناعة) الذي سيسمح لهم بتخفيف إجراءات الابتعاد الاجتماعي وتزويد الحكومات ببيانات عن مستويات مناعة القطيع في السكان، ومع ذلك، نظرا لأن المناعة قد تزول بعد 6 أشهر من الإصابة بالمرض، فاحتمال الوصول إلى مناعة القطيع عن طريق العدوى الطبيعية يبدو أمرا غير مرجح".

يذكر أنّ منظمة الصحة العالمية حذرت الحكومات من استخدام "جوازات المناعة" لتخفيف الإغلاق لمجرد أنّ حاملي الجوازات طوروا أجساما مضادة لفيروس كورونا الجديد.

وسجل أيضا 153 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 3544 حالة، وبالمقابل وصل إجمالي من تعافى إلى نحو 113299 ألف مصاب.

أما أعداد من تحت الرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا تقدر بحوالي 282 ألف مواطن. ووصل عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن الفيروس إلى أكثر من 8 ملايين ونصف المليون فحص.

من جانبه، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أنه مع بدء انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة، من الممكن البدء في استئناف تفعيل النشاط الاقتصادي، وعمل المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أنّ نحو 90 دائرة حكومية تتعامل مع الجمهور ستستأنف عملها وتستقبل المواطنين اعتبارا منذ صباح الغد الخامس والعشرين من مايو.

إلى ذلك، أحصي رسميا أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا في أوروبا، نحو ثلثيها في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية السبت في الساعة 16,00 ت غ.

وأوروبا هي القارة الأكثر تضررا من وباء كوفيد-19 مع تسجيلها مليونين و1995 إصابة، بينها 173 ألفا و133 وفاة، فيما أحصيت 5 ملايين و244 ألفا و616 إصابة على مستوى العالم بينها 339 ألفا و11 وفاة.