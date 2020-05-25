الكمامة للجميع.. تعايشوا بحذر

«لا حل سوى التعايش مع فيروس كورونا، وإعادة دورة الحياة لما كانت عليه قبل ذلك مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية».. بهذه التصريحات أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، استراتيجية العمل فى مواجهة كورونا والتعايش الصحى مع فيروس «باقٍ ولن يختفى»، خاصة أن معظم دول العالم تتجه الآن للعودة تدريجياً للحياة واستعادة الإنتاج والتنمية، لذلك فإن الحكومة أعلنت أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التى يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يُسمح للمواطنين بالدخول إلى أى منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، وكذا وسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق. أساتذة مناعة أكدوا أن الكمامات والتباعد الاجتماعى هما أساس «التعايش الصحى»، خاصة أن معدل انتشار العدوى فى مصر معقول نسبياً، لذلك كانت هناك مطالب من الصيادلة بضرورة توفير كميات كبيرة من الكمامات، كى تتناسب مع بداية فترة «التعايش» الذى من المفترض أن تكون بداية الشهر القادم، وإخضاعها لخطة رقابية لمراقبة الأسعار التى تحددها الوزارة، ومن ثَم معاقبة المخالفين.

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