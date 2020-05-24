خليك في البيت.. تامر حسني على مسرح الصوت والضوء اليوم "أون لاين"

تتزامن احتفالات عيد الفطر هذا العام، مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر ودول العالم، والذي تسبب في فرض الالتزام بالمنازل على جميع الشعوب وعدم الخروج منها، فيما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، بوقف حركة النقل والمواصلات على مدار أيام العيد كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة الفيروس.

ويمكنك قضاء إجازة مميزة في بيتك من خلال عدد من السهرات الفنية والثقافية التي أعلن عنها نجوم الفن والغناء بتقديمها "أون لاين" للجمهور لمشاركتهم الاحتفالات، منها حفل الفنان تامر حسني.

وترصد "الوطن"، موعد عرض الحفل، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

موعد حفل تامر حسني أول أيام العيد

- يقدم الفنان تامر حسني حفلا غنائيا أول أيام العيد من مسرح الصوت والضوء على شاشة "ON" الساعة 10 مساء اليوم.

ـ عرض الحفل على قناه الفنان تامر حسني الخاصة في الواحدة صباحا.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها مؤسسات الدولة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، "كوفيدـ 19".