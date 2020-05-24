صبا مبارك: المرأة البدوية متحررة ومتحضرة وتشارك الرجل في كل شيء

قالت الفنانة صبا مبارك، إنها تدرس البيئة البدوية منذ فترة طويلة، كما أنها شاركت في أعمال كثيرة من تلك البيئة، لافتة إلى أن المرأة البدوية حرة ومتحررة ومتنورة وتشارك الرجل بكل شيء وصاحبة سلطة ويؤخذ رأيها وتعتبر رمزا في حياة البدويين.

وأضافت "صبا"، خلال لقاء مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن شخصية المرأة البدوية طريفة ومختلفة، كما أن شخصية الرجل البدوي مختلفة عن غيرها، نظرا لأنه يعيش بالخلا والفضاء وعقله لا يقتصر على التفاصيل الصغيرة، ومجرد ما يسمح به للفضاء الرحب للتفكير والحلم والشعر والإبداع، وفي نفس الوقت للقساوة والجفاف وكل هذه المواصفات شكلت تراثا كبيرا لايقتصر على قهوة وخيمة.

وأكدت الفنانة، أن أكثر الشخصيات البدوية التي أدتها ورغبت في أن تقلدها هي "واضحة" في مسلسل "نمر بن عدوان"، موضحة أنها شعرت أن تلك الشخصية امرأة حقيقية وتحكي عن الأنوثة بمعناها الحقيقي وتشكل سندا وأم وحبيبة وزوجة وصاحبة موقف وكريمة وجدعة ومع حبيبها حتى الموت.