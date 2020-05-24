صحة أربيل العراقية: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، اليوم، تسجيل سبع إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في المحافظة، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب، أن "محافظة اربيل سجّلت، اليوم، سبع إصابات جديدة ب‍فيروس كورونا، ما يرفع العدد التراكمي للإصابات إلى 250 حالة".

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت، أمس السبت، تسجيل 308 إصابات جديدة ب‍فيروس كورونا خلال 24 ساعة في عموم البلاد، فيما أكدت تماثل 53 حالة للشفاء.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة صلاح الدين، اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا المستجد شرقي المحافظة.

وقالت دائرة الصحة في بيان مقتضب، إنه "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قضاء الطوز".

كما أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم، عن شفاء مصابين اثنين من كورونا المستجد في المحافظة.

وقالت صحة ميسان في بيان، إن "مصابين اثنين تماثلا للشفاء من كورونا المستجد بعد ظهور نتائج فحصهما سالبة ولفحصين متتاليين تفصل بينهما فترة زمنية محددة".

وأضافت الصحة، أنه "سوف يتم إخراجهما من ردهة العزل ليستكملا بقية الإجراءات الوقائية"، مشيرة إلى أنه "بهذا يصل عدد المتشافين من هذا المرض إلى 45 حالة شفاء".