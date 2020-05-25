تامر كروان: حرصت على أن تعبر موسيقى المسلسل عن حالة التضاد بين الوفاء والخيانة

قدم الموسيقار تامر كروان فى شهر رمضان، الموسيقى التصويرية لثلاثة مسلسلات تليفزيونية، فى مقدمتها التأليف الموسيقى لـ«الاختيار»، وعن تلك التجربة قال إن المسلسل يعتبر عودة لإنتاج نوعية من المسلسلات الحربية المبنية على وقائع تاريخية، التى لم يتم إنتاجها منذ سنوات عديدة، وأضاف «كروان»: «شخصية الشهيد منسى التى يتناولها المسلسل أسطورية بسبب الإنجازات التى قدمها للحفاظ على أرض الوطن، ولذلك كانت الموسيقى لا بد أن تكون موسيقى ملحمية وذات بعد يجسد المجد الذى مثله «منسى» بتفاصيل شخصيته».

واستكمل: «لا ننسى أن المسلسل يحمل اسم الاختيار، إذ يتناول فى مقابل شخصية البطل الشهيد منسى شخصية الإرهابى هشام العشماوى، الذى خان وطنه وسلم نفسه للتنظيمات الإرهابية، لذلك اعتمدت الموسيقى التصويرية على توضيح ذلك التضاد بين الوفاء والخيانة».

وأضاف «كروان» أنه حينما قام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل، حرص على أن تكون هناك موسيقى خاصة بالشهيد «منسى» وأخرى خاصة بالإرهابى «عشماوى»، وكل منها تعبر عن شخصيته، ما جعل الموسيقى مع باقى عناصر المسلسل من تمثيل وإخراج وتصوير توضح فكرة الاختيار وكيف اختار «منسى» طريق البطولة والشهادة بينما اختار «عشماوى» طريق خيانة وطنه.

استعنت بأوركسترا أوروبية كاملة وكان لها دور كبير فى ترجمة مشاعر شخصيات العمل

وبسؤاله عن استخدام آلات موسيقية محددة حينما كان يؤلف موسيقى «الاختيار»، قال «كروان»: «عندما عرض علىّ المسلسل أول ما فكرت فيه أنه سيحتاج أوركسترا أوروبية كاملة، حيث إن تلك الموسيقى الملحمية تحتاج أوركسترا كاملة ليكون لها دور كبير فى ترجمة المشاعر الخاصة بشخصيات العمل، ومن أجل أن يكون للموسيقى تأثير نفسى على المشاهد خلال أحداث المسلسل». وعن الأعمال الدرامية الأخرى التى شارك بها فى الموسم الدرامى فى رمضان، قال «كروان» إنه صنع الموسيقى الخاصة بمسلسل «ونحب تانى ليه»، وإنه اعتمد على أن تكون مناسبة لعمل اجتماعى لايت، كما شارك أيضاً بالتأليف الموسيقى لمسلسل «بـ100 وش» لنيللى كريم وآسر ياسين.

وأكد «كروان» أن المشاهد يتعلق بالموسيقى التصويرية فى الدراما، حيث يتم تكرارها بشكل دورى مع كل حلقة ما يجعل الجمهور يتذكر الموسيقى، مؤكداً أنه بدأ عمله بالموسيقى التصويرية بالسينما ولكنه لم يعرف بشكل جماهيرى سوى بعد تقديمه عدداً من الأعمال التليفزيونية، مضيفاً: «تأثير الموسيقى على المشاهد فى المسلسلات بيكون بشكل أكبر وبالأخص موسيقى التتر، لأن المشاهد يستمع لها كثيراً ويركز مع تفاصيلها».