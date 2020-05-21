موسيقى تامر كروان في الحلقة 28 من "الاختيار" تجسد بطولة منسي واستشهاده

مع تجسيد بطولة الشهيد البطل أحمد منسي في مواجهة التكفريين والصمود أمامهم، استطاعت موسيقى تامر كروان، في الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"، أن تترجم للمشاهدين مشاعر وإحساس البطل منسي بعد أن قام بنطق الشهادتين وواجه التكفريين.

وفي تصريح سابق لـ"الوطن" أكد الموسيقار تامر كروان بأنه اعتمد على استخدام الأوركسترا الكاملة لتأليف الموسيقى الخاصة بالبطل أحمد منسي، ليتفاعل معها الجمهور بشكل حقيقي ويستطيع من خلالها نقل مشاعر هؤلاء الأبطال الحقيقية.

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.