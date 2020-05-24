بالفيديو.. قوة أمريكية تحاول اعتراض دورية روسية شمال سوريا

حاولت مجموعة عسكريين أمريكيين على متن مصفحتين اعتراض دورية للشرطة العسكرية الروسية على الطريق الدولي "إم 4" M4 شمال سوريا.

وقال مصدر مطلع في القوات الروسية بمطار القامشلي لقناة "آر تي" الإخبارية الروسية، اليوم، إن الحادث وقع على الطريق الدولي "M4" قرب مدينة تل تمر بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وأوضح المصدر أن مصفحتين أمريكيتين قطعتا الطريق أمام الدورية الروسية، التي كانت تتجه من تل تمر إلى القامشلي، إلا أنه بعد محادثة وجيزة أكملت وحدات الشرطة الروسية مسارها، لتعود المجموعة الأمريكية إلى قاعدة قسرك.