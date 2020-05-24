وفاة محمد زيان شيخ الملقنين وآخر العاملين بالكمبوشة في المسرح المصري

أكد سيد محمد زيان، نجل الفنان محمد زيان، شيخ الملقنين، لـ"الوطن"، وفاة والده اليوم.

وكان الفنان محمد زيان هو شيخ الملقنين بالمسرح المصري وآخر من عمل بـ"الكمبوشة" في المسرح، وكان نجله كتب منشورا عبر حساب والده على فيسبوك قائلا: "أنا سيد محمد زيان انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد زيان".

وخلال عمله بالمسرح تعاون الفنان محمد زيان مع كبار نجوم المسرح مثل فؤاد المهندس، سمير غانم، عادل إمام وكانت من أشهر المسرحيات التي شارك بها مسرحية "الزعيم" وفي أحد لقاءاته التليفزيونية كان قد ذكر بأن الملقن أثناء عمله يجب أن يستخدم يديه مثل محرك العرائس والمايسترو.