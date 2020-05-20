بينها "العيال كبرت".. كلاسيكيات المسرح العربي على نتفليكس في العيد

أعلنت نتفليكس، الشركة الرائدة عالميا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن عرض مجموعة من أشهر المسرحيات العربية الكلاسيكية وذلك تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك. بدءاً من العيال كبرت والمتزوجون وباي باي لندن.

ستتوفر المسرحيات في 190 دولة حول العالم لأكثر من 183 مليون عضو ليستمتعوا بمشاهدة المسرحيات مع إمكانية استعراض الترجمة باللغة الإنجليزية.

وقالت نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في نتفليكس في بيان: "نشعر بقدر كبير من الفخر والسعادة بتقديم هذه المسرحيات العربية على منصة نتفليكس، فهي أعمال شهيرة تربى العديد من المشتركين بمنصتنا على مشاهدتها وهم صغار، ونريد الآن أن نمنحهم الفرصة ليس فقط لاستعادة ذكريات الطفولة الجميلة، ولكن أيضاً كي يقوموا بتكوين المزيد من الذكريات مع الأجيال الجديدة".

وتضمن قائمة المسرحيات كلاً من مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، شاهد ما شافش حاجة، سك على بناتك، المتزوجون، ريا وسكينة، الواد سيد الشغال، بالإضافة إلى مسرحيتين من الكويت وهما مراهق في الخمسين وباي باي لندن، ويمكن للمشتركين التمتع بهذه المسرحيات القديمة بدون فواصل وبأعلى جودة ليعيشوا لحظات لا تنسى بصحبة عائلاتهم، سوف تكون المسرحيات متوفرة على المنصة بدءاً من 21 مايو الجاري.