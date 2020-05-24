العراق يسجل 8 وفيات و197 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل ثماني حالات وفاة و197 اصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق إلى 4469 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت الوزارة في بيان أن العاصمة بغداد نالت الحصة الأكبر من الإصابات بواقع 140 إصابة تلتها محافظة كربلاء بـ18 إصابة ثم أربيل والسليمانية بثماني إصابات لكل منهما.

وأشارت الصحة العراقية، إلى أن حالات الوفاة لثماني توزعت على سبع في العاصمة بغداد وواحدة في محافظة واسط وان إجمالي الوفيات ارتفع بذلك الى 160 حالة.

وأضاف الوزارة العراقية، أنه في المقابل تماثل للشفاء 153 مريضا من بغداد والبصرة وميسان وواسط والسليمانية واربيل ليصل الاجمالي الى 2738 حالة متعافية.

من جانبه، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأجهزة الأمنية بتشديد إجراءات الحظر الشامل ف البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.