رسالة شريهان إلى رجاء الجداوي: كوني بخير يا أنيقة الفن

دعت الفنانة شريهان للفنانة رجاء الجداوي، بعد إعلان إصابة الأخيرة بكورونا، حيث كتبت نجمة الفوازير عبر حسابها على تويتر، "كوني بخير أرجوكي يا أنيقة الفن المصري.. قومي لنا جميعاً بالسلامة يا أم أميرة صغيرتي وحبيبتي وابنة قلبي، كوني بخير يا جدة روضة الجميلة.. انهضي يا أمي بمنتهى الخير والصحة والحب كعادتك.. انهضي حبيبتي كعادتك بمنتهى الإيمان والإرادة والصمود والقوة والعزيمة والفن الراقي.. يااارب".

الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.