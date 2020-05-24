رامي رضوان يساند رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا: صاحبة أطيب قلب

حرص الإعلامي رامي رضوان، على مساندة الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشر رامي رضوان، صورة للفنانة معلقا عليها: "حبيبتنا صاحبة أطيب قلب م/رجاء، ربنا يا رب يكتب لك شفاء عاجلا، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل يارب".

كانت الفنانة تم نقلها لأحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن" فى تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".

الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.