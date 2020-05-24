222 إصابة بكورونا في اليمن بينها 42 وفاة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في اليمن إلى 222 حالة، بينها 42 وفاة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأعلنت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن، مساء اليوم، تسجيل 10 إصابات جديدة خلال الساعات الأخيرة، بينها حالتا وفاة في حضرموت. ولفتت إلى أنه تم تسجيل وفاة لإصابة سابقة في الضالع.

وتوزعت الحالات المسجلة، كالتالي: 7 إصابات في حضرموت بينها حالتا وفاة، وإصابتان في عدن وحالة واحدة في لحج، إضافة إلى تسجيل وفاة لإصابة سابقة في الضالع. وسجلت 4 حالات تعاف في حضرموت.

وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة في مناطق الحكومة الشرعية منذ 10 أبريل الماضي حتى اليوم إلى 222 إصابة، بينها 42 وفاة و10 حالات شفاء.

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن 4 حالات فقط بكورونا، بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي.

يذكر أن الحكومة اليمنية كانت قد حذرت من انتشار أوسع لكورونا المستجد خلال أيام العيد، ودعت الحوثيين إلى الشفافية وتشارك المعلومات بشأن الوضع الصحي في المناطق التي يسيطرون عليها.