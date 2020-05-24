"اللحظة الحلوة ZED" يتصدر تريند "تويتر"

تصدر هاشتاج " اللحظة الحلوة ZED " تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، وذلك تزامنًا مع اولي أيام العيد، وعبر مغردون ان هذا الإعلان هو احلي إعلان في الموسم الرمضاني 2020. كما تفاعل البعض وأشادوا بالأغنية التي قدمها نجم الجيل الفنان تامر حسني، وان الاغنية والإعلان يبعثوا السعادة والبهجة على نفوس المشاهدين.

كذلك عبر البعض عن سعادتهم بظهور العديد من الفنانين في إعلان واحد. فد تضمن الإعلان نجوم الفن عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، أروي جودة، نيلي كريم، أسر ياسين، حلا شيحا، شيرين رضا وناردين فرج وكارين فهمي.

كما تضمن نجوم الرياضة المميزين أحمد حسام ميدو، محمد زيدان، محمد فضل، سيف زاهر وحازم إمام.

والجدير بالذكر ان ZED الشيخ زايد، تعد المشروع الأول من نوعه في مصر بإجمالي استثمارات تصل إلى 35 مليار جنيه مصري. يشمل المشروع أبراج بتصميمات مبتكرة على 165 فدان منها 90 فدان مساحات الخضراء ومرافق متعددة الاستخدامات تتنوع ما بين سكني وتجاري وترفيهي.

كما يتوسط المشروع الحديقة تقع على مساحة 65 فداناً، وتقدم حديقة ZED تعريفا جديدا لمفهوم الترفيهية في مصر خيث قدمت Winter Wonderland شكل جديد لمدينة الملاهي المتكاملة على مستوى عالمي.

كما أن المشروع أيضا يقدم اول مجمع رياضي متكامل متخصص فى العديد من الرياضات مثل كرة القدم، التنس، البادل تنس والأسكواش.

كما تم الإعلان مؤخرًا عن تدشين مشروع ZED التجمع الخامس علي مساحة 400 فدان بالتجمع الخامس ومن المتوقع أن يشمل أول إستاد رياضي مملوك لشركة خاصة.