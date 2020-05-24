لو هتستخدم القماش.. اعرف الشروط الواجب توافرها في الماسك القماش

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كما ألزمت الكثير من المؤسسات التي يتطلب عملها تجمع عدد كبير من الأفراد بإلزامهم بارتداء الماسك خلال تواجده، ونظرا لضرورة ارتداءها خلال التواجد خارج المنزل لجأ الكثيرين إلى استخدام ماسك قماش يمكن غسله لعدة مرات.

ونتيجة للجوء الكثيرين لارتداء الماسك القماش، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن عدة اشتراطات لإنتاج الماسكات المصنوعة من القماش، بعد اعتمادها من وزارة الصحة والسكان تعميمها على مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة للإلتزام بها فى عمليات الإنتاج وبما يتيح تصنيع كمامات تحقق الأمن والسلامة للمواطنين وتقلل الآثار الناتجة عن الاختلاط فى ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا، موكدةً حرص الوزارة على إتاحة هذه النوعية من الكمامات والتى يمكن استخدامها لمدد طويلة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين، كالتالي:

- أن تكون الأقمشة المصنع منها الماسكات خالية من المواد والصبغات المسرطنة والمعادن الثقيلة والمواد الضارة.

- أن تكون الأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات و تكون غير منفذه للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ.

- يجب أن تتميز أيضاً بالقدرة على السماح بالتنفس بشكل مريح دون أن يحدث اختناقات لمستخدميها.

- أن تتميز بثبات الأبعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية لتسهيل الأمرعلى المواطن البسيط في استخدامها.

- أن تتحمل الخامة الغسيل عند درجات حرارة عالية في وجود المواد المطهرة وكذلك الكي عند درجات حرارة عالية دون تلف أو تغيير فى الشكل.

- إلتزام المصنعين بوضع ورقة تعليمات بطريقة الاستخدام والغسيل مع كل ماسك وتغليفه وذلك بهدف توعية المستهلك بان الماسك يجب غسله فور نزعه حتى لا يكون سببا في انتشار العدوى.

- أن تتضمن بجانب القماش المستخدم مراعاة أنواع خيوط الحياكة المستخدمة وأي مستلزمات تدخل في تصنيع الكمامة وأن تكون آمنة وغير ضارة.

- أن يكون الماسك متعدد الطبقات بحد أدنى طبقتين.

- أن يكون شكل الكمامة و حجمها مناسب لتغطية الفم والأنف حتى أسفل الذقن بشكل محكم وآمن.

- مقاومة المياه والسوائل وكفاءة ترشيح الجسيمات والتهوية وقابلية التنفس واختبار الوبرة.