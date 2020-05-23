أنغام وتامر ونانسي وكاظم.. خريطة مهرجان حفلات عيد الفطر "أونلاين"

تتزامن احتفالات عيد الفطر هذا العام مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر ودول العالم، والذي تسبب في فرض الالتزام بالمنازل على جميع الشعوب وعدم الخروج منها، فيما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، بوقف حركة النقل والمواصلات على مدار أيام العيد كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة الفيروس.

ويمكنك قضاء إجازة مميزة في بيتك من خلال عدد من السهرات الفنية والثقافية التي أعلن عنها نجوم الفن والغناء بتقديمها "أون لاين" للجمهور لمشاركتهم الاحتفالات، وترصد "الوطن" مواعيدها على النحو التالي:

حفلات أول أيام العيد

- يقدم الفنان تامر حسني حفل غنائي أول أيام العيد من مسرح الصوت والضوء على شاشة ON الساعة 10 مساءً.

- كما يقدم الفنان كاظم الساهر حفل أول أيام العيد عبر قناة المجمع الثقافي الإماراتي على يوتيوب الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة و8 مساءً بتوقيت الإمارات.

- ويحيي الفنان عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا على قناة يوتيوب التابعة لوزارة الثقافة أول أيام العيد، الساعة 9 مساءً.

حفلات ثاني أيام العيد

- يحيي الفنان ماجد المهندس ثاني أيام العيد الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة حفلًا غنائيًا أون لاين عبر منصة شاهد VIP.

- ويحيي الفنان حميد الشاعري وهشام عباس ومدحت صالح حفلًا غنائيًا ثاني أيام العيد من حديقة الأزهر الساعة 10 مساءً على شاشة CBC الفضائية.

كما يُحيي الفنان حسين الجسمي حفل ثاني أيام العيد عبر قناة المجمع الثقافي الإماراتي على يوتيوب الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة و8 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحيي الفنان وائل جسار حفلًا غنائيًا على قناة يوتيوب التابعة لوزارة الثقافة، ثاني أيام العيد الساعة 9 مساءً.

وكذلك تحيي فرقة ديسكو مصر حفل ثاني أيام العيد لايف عبر القناة الرسمية للمصرية للاتصالات عبر "يوتيوب" الساعة 10 مساءً.

حفلات ثالث أيام العيد

تحيي الفنانة أنغام حفل ثالث أيام العيد من مسرح الصوت والضوء على شاشة DMC الساعة 10 مساءً.

ويقدم الفنان كاظم الساهر حفلًا غنائيًا ثالث أيام العيد على قناة يوتيوب التابعة لوزارة الثقافة، ثالث أيام العيد الساعة 9 مساءً.

ويحيي الفنان محمد عبده ثالث أيام العيد حفلًا غنائيًا "أون لاين" الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة عبر منصة شاهد VIP.

وتحيي الفنانة نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ثالث أيام العيد الساعة 7 مساءً عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

ويقدم ويجز ومروان موسى حفلًا غنائيًا ثالث أيام العيد عبر القناة الرسمية للمصرية للاتصالات عبر "يوتيوب" الساعة 10 مساءً.

حفلات أسبوع العيد

يحيي الفنان راشد الماجد حفلًا غنائيًا "أون لاين" يوم الأربعاء الموافق 27 مايو الحالي الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة عبر منصة شاهد VIP.

وتقدم الفنانة نجوى كرم حفلًا غنائيًا عبر منصة شاهد VIP أيضًا يوم الخميس 28 مايو الحالي الساعة 8 مساءً.

يحيي الفنان محمد منير حفلًا غنائيًا لايف من منزله يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي.