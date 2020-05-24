كورونا.. السلطات الأردنية توضح كيفية التنقل في ثاني أيام العيد

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن حركة التنقل ستعود غدا الاثنين كما كانت خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة الثامنة صباحا، وحتى السابعة مساء، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار العضايلة إلى أنه سيسمح الاثنين للمواطنين والمقيمين باستخدام مركباتهم، وفقا لما ذكرت صحيفة "الدستور" الأردنية وسيسمح في ثاني أيام العيد بتنقل المركبات التي تنتهي أرقامها برقم فردي، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتنتهي عند منتصف هذه الليلة فترة الحظر الشامل التي فرضتها الحكومة الأردنية منذ ليلة الجمعة الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية في وقت سابق من اليوم تسجيل 4 إصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لدى سائقي شاحنات قادمين عبر مركز حدود العمري، منهم 3 أردنيين وآخر من جنسية عربية، وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة حتى الآن 708.