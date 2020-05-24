حماس: لن نعقد أي صفقة تبادل مع إسرائيل إلا حينما نطمئن إلى الثمن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم، إن حماس لن تعقد أي صفقة أسرى مع إسرائيل، قبل أن تطمئن للثمن الذي سيدفع، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح هنية في رسالة بمناسبة عيد الفطر، موجهها للأسرى: "كونوا مطمئنين، لن نعقد أي صفقة إلا حينما نكون مطمئنين إلى الثمن، ومقتنعين بهذا الثمن إن شاء الله".

وقدم هنية التهاني للفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم بمناسبة انتهاء شهر رمضان، وحلول عيد الفطر، وخص بالذكر أهالي الشهداء، والأسرى، والمرابطين بالأقصى، والأهالي بالضفة وغزة، وفلسطينيي الداخل، والشتات، والأمتين العربية والإسلامية.