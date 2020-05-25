"طيران الإمارات" و"فلاي دبي" تتيحان حجز الرحلات إلى دول العالم

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، أن رحلاتها المنتظمة أصبحت متاحة للحجز اعتبارا من شهر يوليو المقبل إلى جميع وجهاتها العالمية، وبحسب موقع الشركة، فإن الرحلات متاحة للحجز في الاتجاهين، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

واستأنفت شركة "طيران الإمارات"، خدمات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات فقط منذ يوم 21 مايو، وشملت قائمة الوجهات المنتظمة كلا من "لندن هيثرو وفرنكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن"، كما أتاحت لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم بين المملكة المتحدة وأستراليا عبر دبي.

وبالإضافة إلى الرحلات المنتظمة المعلنة، لا تزال "طيران الإمارات" تعمل بشكل وثيق مع السفارات والقنصليات لتسهيل عودة الزوار والمقيمين إلى دولهم.

من جهتها، أكدت شركة "فلاي دبي"، أن رحلاتها المعتادة متوفرة للحجز أمام المتعاملين في الاتجاهين إلى مختلف وجهاتها اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 5 يونيو المقبل.

وأضافت الشركة 4 دول جديدة إلى قائمة الوجهات للزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، تشمل كلا من "إيطاليا نابولي كوسوفو تيرانا رومانيا بوخارست شمال مقدونيا وتيرانا".

ووفقا للشركة، فإن "المقيمين والزوار من بعض الوجهات الموجودين حاليا في الإمارات، يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات عودة خاصة"، لافتة إلى أنه "يحق للمقيمين في هذه الدول، وكذلك أفراد أسرهم، حجز رحلة عودة إليها".

وتضاف هذه الوجهات إلى قائمة الدول الست التي أعلنت الناقلة عنها سابقا، والتي تشمل "أفغانستان، ألبانيا، كازاخستان، قرغيزستان، الجبل الأسود، ورواندا".