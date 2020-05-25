تحولت لمركز لتفشي كورونا.. ترامب يمنع الرحلات الجوية من البرازيل

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع الرحلات الجوية من البرازيل التي تحولت إلى مركز جديد لتفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، أنها تعتزم حظر دخول أراضيها على المسافرين القادمين من البرازيل، التي تحتل المركز الثاني عالميا من حيث إصابات وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، في وقت سابق: "نأمل أن يكون قرارا مؤقتا، ولكن بسبب الوضع في البرازيل سنتخذ كل خطوات ضرورية لحماية الشعب الأمريكي"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وأوضح مستشار الأمن القومي، أن الولايات المتحدة ستنظر في فرض قيود مماثلة على القادمين من دول أخرى في أمريكا اللاتينية تواجه أزمة كورونا.

وأصبحت البرازيل، أمس الأول الجمعة الماضية، الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا من جاحة كورونا المستجد، بعد الولايات المتحدة.