الجريني كان مفاجأة.. تامر حسني يكشف كواليس كليب "وأنت معايا"

كشف الفنان تامر حسني، كواليس كليب "وأنت معايا"، فذكر أنه عندما يجتمع مع سعيد مرزوق دائما يخرجون بأفكار جديدة ومليئة بالطاقة: "سيد مرزوق عمل معايا ناسيني ليه، والحمد لله عجبت الناس كلها، وعمل معايا فيلم الفلوس، وبحييه على الفيلم الجميل ده صورة وإخراج رائع".

وأضاف حسني، خلال حوار خاص على شاشة "أون إي"، أنه اجتمع مع سعيد وفكرا سويًا، واتفقا على مشاركة الفنان الجزائري الشهير الشاب خالد، موضحًا أنه تشرف بالتعامل معه وروحه الجميلة للغاية، كونه إنسانا طيبا جدا، على حد وصفه.

وتابع: "لما يكون فيه حب في العمل نقدر نعمل حاجة كويسة، اقترحنا يبقى معانا الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني صديقي وحبيب قلبي، كانت مفاجأة ومحدش عارف، وعبدالفتاح حبيبي وصديقي من زمان تشرفت بيه الحقيقة وصوت رائع ربنا يكرمه في كل أعماله الجديدة".