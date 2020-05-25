كل يوم خدمة.. ادفع المستحقات الحكومية إلكترونيا باستخدام QR Code

أتاحت وزارة المالية بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدراية من خلال رمز الاستجابة السريع "Qr Code" بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهاتف المحمول، وذلك لتعزيز الخدمات الإلكترونية والتيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم على النحو الذي يسهم في تقليل التجمعات.

وتستعرض "الوطن" كيفية استخدام خدمة التحصيل الإلكتروني باستخدام "QR Code"، كالتالي:

- يتعرف الهاتف المحمول على شاشات نقاط التحصيل الإلكتروني، عن بعد، من خلال رمز الاستجابة السريع.

- لم يكن هناك حاجة لإدخال كارت الصراف الآلي أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.

- يستطيع "QR Code" تخزين كما هائلا من المعلومات، ويستطيع تخزين العديد من المعلومات كالحروف بكل اللغات كالصينية أو العربية واللغات المعقدة.

- تتعدد طرق قراءة الكيو آر كود باستعمال كاميرا الهاتف المحمول أو باستعمال بعض التطبيقات الموجوده فيه، وعند قراءة بعض الأكواد يتم التحويل إلى رابط يتيح لنا التوسع في استعماله.