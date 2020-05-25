تامر حسني يكشف عن موقف كوميدي تعرض له في أثناء فترة الحظر

مازح الفنان تامر حسني، أعضاء فرقته على الهواء، عقب انتهاء فقرته الغنائية في احتفالية أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث استمر أعضاء الفرقة في التصفيق له، فرد قائلا :"أيوه كده.. صقفولي كتير، عوضوا شوية عدم وجود الجماهير".

وعن المواقف الكوميدية التي تعرض لها في أثناء فترة الحظر، قال حسني، خلال حوار خاص على شاشة "أون إي": "شخصيتي في الأفلام بكون في البيت نفس الشخصية، ولادي دلوقتي بقوا هما اللي بيعملوا أفيهات ويضحكوا عليا، الجينات راحت لهم، اللي بعمله في الناس بيطلع عليا منهم".

وتابع: "عدى علينا وقت طويل مش بنخرج كلنا، في يوم صحيت فجأة لبست هدومي وكأني متأخر جدا، ومستعجل جدا والكل باصص عليا ومستغرب أنا بعمل إيه، خلصت لبسي خالص، وأخذت شنطة السفر ودخلت نمت في الأوضة التانية، وحشني الإحساس بتاع الخروج".