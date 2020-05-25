حملة دولية لمنع الأسلحة النووية تدين إعلان واشنطن عن استئناف التجارب

أدانت بياتريس فيهن الحائزة على جائزة نوبل للسلام، المديرة التنفيذية للحملة الدولية لمنع الأسلحة النووية، أمس الأحد، التقارير الأمريكية التي أفادت باستئناف التجارب النووية.

وقالت فيهن، في بيان وزعته في جنيف، إن الأمريكيين لا يزالون يموتون من تجارب الأسلحة النووية الأصلية كما أن التجربة سوف تفجر أي فرصة لتجنب سباق تسلح نووى خطير جديد كما ستكمل تآكل الإطار العالمى للحد من هذه الأسلحة ويغرق العالم فى حرب باردة جديدة.

وأوضحت فيهن، أن الحل متعدد الأطراف فقط هو الذى يمكنه دعم المعاهدات الثنائية التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمزيقها، لافتة إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية هي الحل.