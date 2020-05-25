خليك في البيت.. كيف تجدد رخصة السيارة من خلال المحفظة الذكية؟

تستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الشروط والأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة من خلال المحفظة الذكية التابعة لبنك الـcib، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط تجديد رخصة السيارة من خلال المحفظة الذكية التابعة لبنك الـcib

يقدم بنك الـ cib لعملائه، عبر بوابته الإلكترونية الرسمية، خدمة تجديد رخصة السيارة من خلال المحفظة الذكية، بجميع وحدات المرور القاهرة والجيزة، فيما يلي:

ـ ألا تكون السيارة لديها أي إجراءات تحتاج إلى أن تكتمل في وحدة المرور، على سبيل المثال فحص السيارة، وتوفير وثائق رسمية من البيع، حظر خطاب البنك.

ـ في حالة استكمال جميع المتطلبات، ستكون العملية ناجحة وسيتم الاتصال بالعميل من خلال خدمة العملاء ثاني يوم عمل لأخذ بياناته والعنوان الذي ستصلك عليه الرخصة، وسيحصل العميل على الرخصة خلال 7 أيام عمل.

الأوراق المطلوبة لترخيص السيارة من خلال المحفظة الذكية لبنك الـ cib

ـ بطاقة الرقم القومي.

ـ رقم لوحة السيارة.

ـ عدد سنوات التجديد.

ـ رقم الهاتف في حالة "التأمين الإلزامي".

ـ طلب تلقي الرخصة على المنزل.

الحد الأقصى اليومي للدفع من خلال المحفظة

أوضح البنك، أن الحد الأقصى اليومي لدفع أي فاتورة من خلال المحفظة الذكية هو 6 آلاف جنيه مصري.