أخبار البنوك.. اشترك في الإنترنت البنكي من بنك CIB وادفع فواتيرك

منذ بداية أزمة جائحة كورونا، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كما ناشدت جميع المؤسسات والهيئات بضرورة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، مما جعل البنوك تعزز من خدماتها الإلكترونية ليعتمد العملاء عليها في دفع الفواتير والتحويلات البنكية وغيرها من الخدمات المصرفية، ويوفر بنك CIB خدمات الإنترنت البنكي للتسهيل على العملاء إجراء المعاملات دون الحاجه إلى الذهاب للبنك.

وتستعرض "الوطن" العمليات التي يمكن إجراءها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، وفق الموقع الرسمي للبنك:

1- الاطلاع على المعلومات

تمكن هذه الخدمة العملاء من الاطلاع على الحساب ورصد الآتي:

- أرصدة الحسابات وبطاقات الائتمان والودائع والقروض وصناديق الاستثمار.

- حركة الحسابات و بطاقات الائتمان وصناديق الاستثمار.

- عرض وطباعة وحفظ الكشوف السابقة للحسابات وبطاقات الائتمان الشهرية والربع سنوية.

- متابعة الحسابات ذات الصلة بأنواعها المختلفة.

2- متابعة المصروفات والمدفوعات.

3- تنفيذ المعاملات البنكية والتي تتمثل في الآتي:

- التحويل بين الحسابات الشخصية المختلفة.

- التحويل لحسابات أخرى داخل البنك أو التحويل لأي حساب آخرين.

- التبرع لصالح المؤسسات الخيرية المعتمدة لدى البنك.

- إمكانية تنفيذ التحويلات المتكررة والمستقبلية آليا.

4- تقديم الطلبات

تمكن تلك الخدمة العملاء من إجراء عدد من الطلبات والتي تتمثل في الآتي:

- طلب دفتر شيكات لأي حساب جاري.

- طلب إضافة حسابات ذات صلة.

- طلب تحديث بيانات شخصية لدى البنك.

- إرسال استفسارات أو شكاوى أو اقتراحات لممثلي خدمة العملاء.

- طلب تغيير حد بطاقة الائتمان الإضافية.

كيفية الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي

- زيارة الموقع الإلكتروني​​​ "www.cibeg.com"، ثم الضغط على "الخدمات الإلكترونية" واختيار "خدمة الإنترنت البنكية".

- على صفحة خدمة الإنترنت البنكية، اختر "مستخدم جديد".

- استخدم رقم البطاقة الائتمانية والرقم السري للبطاقة المكون من ٤ أرقام.

- قم باختيار كلمة السر للاشتراك في الخدمة.

- قم بالموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

- في حالة عدم توقيعكم على الشروط والأحكام، و​تقديمها للبنك ستظهر لكم ملاحظة تنبهكم بضرورة التوقيع على طلب الاشتراك في الخدمات الإلكترونية البنكية وتسليمه لأقرب فرع.