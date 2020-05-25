خالد أنور: بكيت مع أهلي بسبب مشهد وفاتي في "خيانة عهد"

تحدث الفنان خالد أنور، عن مشهد وفاته، وحضور الفنانة يسرا إلى المشرحة لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، في مسلسل "خيانة عهد".

وقال "أنور"، خلال مداخلة هاتفية حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصري: "فوجئت بعد الحلقة إن في شاب اسمه حسين طه نشر فيديو لوالدته وهي متأثرة جدًا إني مت، ومكنتش مصدقة إني مت".

وقالت يسرا: "أنا وخالد كلمناها وقلنالها إنه مات في المسلسل، الناس من قلبها بتتفرج، واكتشفت إن له جمهور كتير جدًا والبنات بتحبه بس بيتكسف موت".

وحول مشاركته مع يسرا، قال أنور: "الضرب كان حقيقي لكن كنت مبسوط إني في المشاهد معاها، ومشهد الضرب مع بيومي فؤاد كان حقيقي، لزقني في الحيط ومكنتش عارف أتحرك".

وحول مشهد وفاته، قال: "كنت بتفرج على الحلقة مع عيلتي، وكل الناس كانوا بيعيطوا وأنا كنت بعيط، الحلقة كانت قوية أوي".