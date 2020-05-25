"دهنت الحيط وعدلت الترابيزة".. يسرا تكشف كواليس العمل مع يوسف شاهين

تحدثت الفنانة يسرا عن الراحل أحمد زكي، قائلةً إنه كان شخصًا رائعًا وطيبًا وصدوقًا، بالرغم من عصبيته.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصري: "صاحب صحبه، وممثل فوق الخيال، ومن أعظم الناس اللي بتتقمص الشخصيات، ومن أنضف الناس اللي تتعامل معاها، كان شعنون ونرفوز بس مكنش فيه في طيبته ولا نضافة قلبه".

وحول المخرج الراحل يوسف شاهين، قالت يسرا: "كان في حتة لوحده، وكنت بستمتع معاه في التحضير وكل التفاصيل زي لون دهان الحائط، وكلنا كنا بندهنها، كان يخلي الممثل جزء من كل حاجة، ولو طلب إن الترابيزة تتعدل، كله يجري يعدلها".

وواصلت": "في فيلم المهاجر، تمثال رمسيس المفروض كان هيقع ويتكسر، وكان حاطط الـ6 كاميرات، وشافهم وحدد الساعة اللي يقع فيهم، وقع، وكلنا صفقنا".

وأردفت: "في حد راح وشوش وش له وقاله في كاميرا مشتغلتش، اتخبل، طلب التمثال يتعمل في نص ساعة وكل الممثلين جريوا عشان يرمموه".