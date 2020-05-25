مصادر: ضبط الشاب المتهم باغتصاب منة عبدالعزيز فتاة التيك توك

كشفت مصادر أمنية، عن أنّ أجهزة الأمن ألقت القبض على مازن ابراهيم، على خلفية اتهام منة عبدالعزيز، فتاة التيك توك، باغتصابه لها، ونشرها فيديو على موقع التواصل الاجتماعي كشفت فيه عن ملابسات الواقعة.

جاء قرار القبض على الشاب بعد فحص فيديوهات نشرتها الفتاة والشاب، وتبادلهما الاتهامات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت قصة منه عبدالعزيز 17 عامًا، بعد نشر فيديو كشفت خلاله أنّها تعرضت للاغتصاب والاعتداء على يد شاب و3 فتيات.

وروّت منة، وهي من مشاهير تطبيق تيك توك، أنّ شابا يدعى مازن، اغتصبها وضربها ثم صور الواقعة بمساعدة 3 فتيات.

وأضافت منة أنّها تعرضت للإيذاء في جسدها، وأنّ مازن والفتيات الثلاث صوروها في أوضاع سيئة وحلقوا شعرها، وأكدت أنّها قررت فضحهم وتصوير فيديو لكشفهم، مُطالبة بالقبض عليهم ومعاقبتهم.