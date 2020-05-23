تحددها ملابسات التحقيقات.. ما هي عقوبة مغتصب منة عبد العزيز؟

قالت مصادر قضائية إن عقوبة الشاب المتهم باغتصاب فتاة "التيك توك" منة عبد العزيز، تتوقف على توصيف النيابة العامة الجريمة حال ثبوتها على المتهم وطبقا بظروفها وملابساتها التي تحددها التحقيقات في الواقعة، وبحسب اعتبار الجريمة اغتصاب أم هتك عرض حسب أيضا السن الحقيقي للمتهم والمجني عليها.

وأوضحت المصادر أن القانون غلظ من عقوبة الجناة في حوادث الاغتصاب خصوصًا ما يتضمن منها الاعتداء علي الأطفال، لتصل إلى الإعدام بعدما كانت العقوبة السجن المؤبد، بموجب نص المادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011.

ونصت المادة على أنه: "من واقع أنثى من غير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وفي حالة إذا كانت الأنثى قاصرًا أي لم يبلغ عمرها 18 عامًا أو من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممثله سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها، أو من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، يعاقب الجاني بالإعدام".

وشرحت المصادر إلى أن المدان بالاغتصاب يعاقب أيضا بالإعدام حال ارتكاب الجريمة تحت تهديد السلاح، وهي ملابسات ستحددها النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في القضية، وأيضا ستوصف القضية والجريمة بعد تحديد آثارها على المجني عليها.

وتواصل أجهزة الأمن فحص الفيديوهات والاتهامات المتبادلة بين فتاة تدعى منة عبد العزيز، وشاب يدعى مازن إبراهيم، بعدما نشرت الفتاة فيديو زعمت فيه بأنها تعرضت للضرب والاغتصاب على يد الأخير، وأضافت المصادر أن الشاب عرض فيديو هو الآخر ونفى فيه الاتهامات، وأكد أنها غير صحيحة.

وأكدت المصادر أن القوات تواصل فحص فيديوهات الفتاة؛ لتحديد هويتها ومكان إقامتها، وأيضا البحث عن الشاب الأخير لتحديد هويته ومكان إقامته لتقديمهما لجهات التحقيقات في الاتهامات المتبادلة بينهما.