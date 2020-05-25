الأمن يبحث عن منة عبدالعزيز بعد القبض على مازن: حرضت على الفسق

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن تواصل البحث عن الفتاة منة عبدالعزيز، لتقديمها إلى جهات التحقيق في واقعة نشرها فيديو زعمت فيه أنها تعرضت للاغتصاب والخطف من قبل شاب يدعى مازن إبراهيم.

وأضافت المصادر، أن الفتاة ستخصع للتحقيق أيضا بشأن الفيديوهات التي تبثها وتحمل ألفاظا وتحريضا على الفسق من خلال "تيك توك".

كانت مصادر أمنية أكدت إلقاء القبض على الشاب مازن إبراهيم، على خلفية اتهام فتاة التيك توك منة عبدالعزيز له باغتصابها، ونشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تكشف فيه عن ملابسات الواقعة.

جاء قرار القبض على الشاب بعد فحص فيديوهات نشرت من قبل الشاب والفتاة وتبادل الاثنان الاتهامات.

كانت أجهزة الأمن فحصت الفيديوهات والاتهامات المتبادلة بين فتاة تدعى منة عبدالعزيز، وشاب يدعى مازن إبراهيم، بعدما نشرت الفتاة فيديو زعمت فيه بأنها تعرضت للضرب والاغتصاب على يد الأخير، مضيفة أن الشاب عرض فيديو هو الآخر ونفى فيه الاتهامات، وأكد أنها غير صحيحة.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت قصة منه عبدالعزيز، 17 عامًا، بعد قيامها بنشر فيديو تكشف من خلاله عن أنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء على يد شاب و3 فتيات.

وروت منة، وهي من مشاهير تيك توك، أن هناك شاب يدعى مازن، اغتصبها وضربها ثم صور الواقعة بمساعدة 3 فتيات.

وأضافت منة أنها تعرضت للإيذاء في جسدها، وأن مازن والفتيات الـ3 صوروها في أوضاع سيئة وحلق شعرها، وأكدت أنها قررت فضحهم وتصوير فيديو لكشفهم، مُطالبة بالقبض عليهم ومعاقبتهم.