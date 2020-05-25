"يختفي ظلها تماما".. الشمس تتعامد على الكعبة رابع أيام العيد

تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة، الأربعاء، رابع أيام عيد الفطر المبارك، 4 شوال 1441 الموافق 27 مايو 2020، وقت الظهر بالمسجد الحرام، الساعة 12:18 ظهرا (9:18 صباحاً بتوقيت جرينتش)، وتكون الشمس على ارتفاع 90 درجة، ويختفي ظل الكعبة تماما ويصبح ظل الزوال صفرا، وهو التعامد الأول من اثنين هذه السنة.

وذكرت الجمعية الفلكية بجدة، في تقرير عنها، أنّ ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة، بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر قبة السماء تصبح على استقامة مع الكعبة، أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

وأوضحت الجمعية، أنّ المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا وجنوبا، كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة، ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

وتعتبر ظاهرة التعامد من الطرق الفلكية التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة، لا تقل في دقتها عن تطبيقات الهواتف الذكية.

ويمكن اختبار التعامد لتحديد اتجاه القبلة لسكان المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي، وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا، فعلى سبيل المثال عند وضع قطعة من "الخشب" منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد، فالاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تماما.

وتستخدم ظاهرة التعامد أيضا في حساب محيط الكرة الأرضية، دون أي مساعدة من التكنولوجيا الحديثة، باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من 2.200 سنة، وتدل أيضا على كروية الأرض.