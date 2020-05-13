فيديو.. جولة الآثار لشرح أقدم نموذج باق من مفاتيح الكعبة حتى الآن

أطلقت وزارة السياحة والآثار فيديو تعريفي جديد من داخل متحف الفن الاسلامي بباب الخلق، لعرض وشرح أقدم نموذج باق من مفاتيح الكعبة حتى الآن، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة، ضمن خطة التعامل مع الظروف الراهنة أثناء التواجد في المنزل، والإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الرابط الخاص بمشاهدة الجولة، ومعلومات عن الأثر، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

معلومات حول الجولة الافتراضية لوزارة الآثار

ـ أقدم نموذج باق من مفاتيح الكعبة حتى الآن، يرجع إلى العصر المملوكي، وينسب للسلطان المملوكى الأشرف شعبان.

ـ نقش على هذا المفتاح آيات قرآنية من سورة الفتح بخط النسخ، إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2).

ـ مصنوع من الحديد المنكل بالفضة.

ـ كما سجل عليه اسم وألقاب السلطان الأشرف شعبان، ويحمل تاريخ صنعه عام 765 هجرية / 1363- 1364 ميلادية.

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