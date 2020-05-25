من الفحص إلى الضبط.. تفاصيل 72 ساعة اتهامات بين "منة" و"مازن"

كشفت مصادر أمنية مطلعة على التحقيقات، في واقعة فتاة التيك توك منة عبدالعزيز، عن أنّ قوات الأمن فحصت الفيديوهات المتداولة بين منة عبدالعزيز التي ادّعت فيها تعرضها للاغتصاب من قبل شاب يدعي "مازن إبراهيم"، الذي نشر بدوره فيديو آخر نفى فيه اتهامات منة.

وأضافت المصادر أنّه خلال الـ72 ساعة الماضية، حددت القوات هوية الشاب ومحل إقامته ومكان بث الفيديوهات، وتم استئذان النيابة العامة لضبطه، وألقت القوات القبض عليه في الساعات الأولى من صباح اليوم، لتقديمه لجهات التحقيق في الاتهامات المنسوبة له، ومناقشته بشأن اتهامات الفتاة له.

وأوضحت المصادر أنّ القوات تبحث عن الفتاة بعد تقديمها فيديوهات تحمل عبارات تحريض على الفسق، لتقديمها لجهات التحقيق لسماع أقوالها في الفيديو التي ظهرت فيه وكشفت عن تعرضها للاغتصاب من قبل مازن وآخرين، والتحقيق معها بشأن الفيديوهات الخاصة بتطبيق تيك توك، إذا ثبت فيها أي إيحاءات أو عبارات تحرض على الفسق.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت قصة منه عبدالعزيز 17 عامًا، بعد نشر فيديو كشفت خلاله عن تعرضها للاغتصاب والاعتداء على يد شاب و3 فتيات.

وروّت منة، وهي من مشاهير تطبيق تيك توك، أنّ هناك شاب يدعى مازن، اغتصبها وضربها ثم صور الواقعة بمساعدة 3 فتيات.

وأضافت منة أنّها تعرضت للإيذاء في جسدها، وأنّ مازن والفتيات الـ3 صوروها في أوضاع سيئة وحلقوا شعرها، وأكدت أنّها قررت فضحهم وتصوير فيديو لكشفهم، مُطالبة بالقبض عليهم ومعاقبتهم.