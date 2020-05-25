استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مع نزول الشبورة الخفيفة صباحا.

كما توقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن يشهد شمال الصعيد طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتوقع الخبراء أن يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وبالنسبة لفترة الليل، توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

وعن نشاط الرياح، توقع الخبراء نشاط الرياح على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين فهي كما يلي:

القاهرة 28 17

الإسكندرية 26 19

مطروح 23 17

سوهاج 31 21

قنا 32 22

الأقصر 33 22

أسوان 35 21