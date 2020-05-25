فيديو.. زلزال يضرب نيوزلندا أثناء حوار على الهواء لرئيسة الوزراء

أظهر مقطع فيديو ردّ فعل رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن، لهزة أرضية وقعت قرب العاصمة ولنجتون صباح اليوم، خلال إجرائها لمقابلة تلفزيونية كانت تبث على الهواء من مبنى البرلمان.

وذكر مرصد الزلازل في نيوزيلندا "جيونت"، أنّ الزلزال الذي بلغ قوته 5.8 درجة وقع على عمق 37 كيلومترا وكان مركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غربي مدينة ليفين التي تقع على الجزيرة الشمالية قرب ولنجتون، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ورغم عدم تسببه في أضرار، استمر الزلزال أكثر من 30 ثانية وأثار ذعرا في ولنجتون، ودفع كثيرين للاختباء تحت الطاولات في مكاتبهم ومنازلهم، حسب ما ذكرت "رويترز".

وبدأ الزلزال أثناء وجود أرديرن في مقابلة تلفزيونية على الهواء من مبنى البرلمان، وقالت أرديرن مازحة أثناء المقابلة: "‭‬‬‬لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي.. فهناك هزة خفيفة. مبنى البرلمان يتحرك أكثر قليلا من غيره".

وطمأنت المذيع على أنّها في أمان واستمرت المقابلة، مضيفة: "لست جالسة تحت أي أضواء معلقة ويبدو أنني في مكان قوي من الناحية البنائية".

وتقع نيوزيلندا في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادي تُعرف باسم "حزام النار" وتمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر.

ولا تزال مدينة كرايست شيرش تتعافى من زلزال تعرضت له عام 2011 وكانت شدته 6.3 درجة وأدى لمقتل 185 شخصا.

وفي 2016، وقع زلزال شدته 7.8 درجة في بلدة كايكورا بالجزيرة الجنوبية، ما أدى لمقتل شخصين وأحدث أضرارا بمليارات الدولارات بما في ذلك في ولنجتون.

وبحسب أجهزة الطوارئ في مدينة ولنجتون، لا توجد تقارير حتى الآن تفيد بحدوث أضرار، في حين أشارت شبكة النقل العام في ولنجتون عبر تويتر، إلى أنّها علقت عمل القطارات في المدينة حتى يقيّم المهندسون آثار الزلزال.