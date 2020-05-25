روسيا: تراجع في معدل وفيات كورونا وتسجيل أقل من 9 آلاف إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، عن تسجيل 92 وفاة و8946 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 3633 وفاة و353427 إصابة.

ومن اللافت أن معدل الوفيات اليومية هبط بنحو الثلث مقارنة مع الرقم القياسي 153 الذي تم رصده أمس الأحد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، إن مجموع حالات الشفاء ارتفع إلى 118798 بعد تماثل 5499 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.

وذكر البيان أن 43,7% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو أكبرة بؤرة لتفشي الوباء، انخفض عدد الوفيات الجديدة بشكل حاد أيضا مع تسجيل 41 حالة اليوم مقابل 59 حالة أمس الأحد، وأصبح إجمالي الوفيات 2034.

وارتفعت حصيلة الإصابات في المدينة إلى 166473 بعد تسجيل 2560 حالة جديدة خلال اليوم الماضي، فيما زاد عدد المتعافين بواقع 3746 ليصل إلى 53586.