الأزهر يحقق مع صاحب فيديو "اجري يا شيخ": طالب إعدادي وليس ثانوي

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنّ المشيخة قررت تحويل الطالب الذي انتشر له فيديو وهو يهرب من الشرطة لمحاولة إقامة صلاة العيد بنبروة بمحافظة الدقهلية، وأحدهم يقول له "اجرى يا شيخ محمود"، للتحقيق عقب عيد الفطر، لما في العمل الذي ارتكبه من مخالفة لقرارات الدولة وفتاوى وقرارات الأزهر والأوقاف والإفتاء، ولأنّه لا يحمل تصريحا بالعمل كإمام، وجاء بفعل سيئ لا يليق بطالب ينتمي للأزهر.

وأضاف عباس، في تصريح له، أنّ الطالب محول من التربية والتعليم العام قبل الماضي، وهو بالمرحلة الاعدادية وليس الثانوية كما أشيع.

وكانت وزارة الأوقاف، طالبت بإنزال العقاب القانوني الرادع بالشخص الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم في واقعة ساحة العيد المخالفة بالدقهلية.

وقال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنّ الوزارة تتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن ما بدر من الطالب محمود مجدي العشري الطالب بالصف الثالث الثانوي الذي أساء استخدام الزي الأزهري، وتصرفه بصورة تخالف القانون والقيم وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلا عن أن يكون قدوة لغيره، وذلك عندما حاول إقامة صلاة العيد قرب كوبري نبروه بالدقهلية، ضاربا بتوجيهات الأزهر والأوقاف والدولة المصرية في منع التجمعات عرض الحائط.