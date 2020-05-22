الأزهر: خروج 40 حالة من المستشفى التخصصي بعد سلبية المسحة

كشف الدكتور محمود صديق نائب جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية، خروج نحو 40 حالة من مستشفى الأزهر التخصصي، بعد شفائهم وظهور نتائج المسح سلبية، مشيرًا إلى وجود 85 حالة، بالعزل داخل المستشفيات.

وأكد صديق، في تصريحات لـ"الوطن"، فتح أبواب مستشفى الزهراء للمواطنين بعد عيد الفطر المبارك، حيث سيتم تعقيمه مرة أخرى يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الفتح سيكون يوم السبت والأحد، بعد العيد.

أشار صديق إلى ان مستشفى الأزهر التخصصي، يتم العزل بها للأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس، والمرضى بالمستشفيات الجامعية الأزهرية، التي تكتشف عندهم الإصابة بكورونا، لافتا إلى أنه تم تعقيم كامل لكل من مستشفى دمياط والحسين، بعد وجود إصابة بهما، وتم عزل الإصابات بالأزهر التخصصي.