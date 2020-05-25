كورونا يهدد مليون موظف في المكسيك بفقدان وظائفهم

حذر الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس، من أنّ تفشي فيروس كورونا قد يكلف البلاد فقد مليون وظيفة مع استمرار إغلاق صناعات كثيرة تعد غير أساسية.

وقال لوبيز أوبرادور في كلمة تلفزيونية: "توقعي هو أنّه مع وجود فيروس كورونا سيتم فقد مليون وظيفة، لكننا سنوفر مليوني وظيفة جديدة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقالت حكومة لوبيز أوبرادور مرارا إنّها سيطرت على تفشي الفيروس، ولكنها سجلت بعد ذلك أعدادا قياسية لحالات الإصابة والوفاة.

وكان الاقتصاد المكسيكي يعاني ركودا قبل بدء تفشي وباء كورونا، وتوقعت بنوكا استثمارية مختلفة انكماشا يبلغ 9% هذا العام وحدوث تعاف تدريجي فقط العام المقبل.

وأصدرت الحكومة المكسيكية الأسبوع الماضي إرشادات لاستئناف العمل في صناعة السيارات والتعدين والبناء في ثاني أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية والمرتبط بالولايات المتحدة وكندا من خلال اتفاقية للتجارة الحرة.

وفي أبريل الماضي، ذكرت وزارة المالية المكسيكية في تقرير اقتصادي سنوي يستخدم في توجيه الميزانية، أنّ الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 3.9% هذا العام، مضيفة أنّ هذه الأعداد أدرجت التأثير "الحاد" الناجم عن فيروس كورونا.