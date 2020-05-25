بالأسماء.. الأعلى للإعلام يحجب 10 صفحات فيس بوك بسبب كورونا

أجرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دراسة عن التغطية الإعلامية لفيرس كورونا، تضمنت ما قام به من إجراءات، وما أصدره من قرارات تتعلق بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير وعدم نشر شائعات والالتزام بنشر البيانات التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الصلة لا سيما وزارة الصحة.

وتبين من الدراسة التي حصلت عليها الوطن أن المجلس تلقى أكثر من 50 شكوى تم مناقشتها والنظر فيها ونتج عنها تصدر صفحات الفيس بوك في عدد الشكاوى بواقع 18 شكوى.

ووفقا للدراسة تقرر حجب 10 صفحات وهي "عمر كمال لمدة 3 أشهر، رضا البحراوي لمدة 3 أشهر، سمر صالح لمدة 3 أشهر وإزالة المحتوى، الدكتور محمد العزب، الدكتور جمال شعبان، أبو حسين عامر، مودة فتحي رشاد، وغادة عبدالغفار عبدالحليم، و ismaiel hasheeh وscreen mix، بينما تقرر حفظ الشكوى للثمانية الباقين، وهم "الصفحة الرسمية لطلاب جامعة القاهرة، وعرب أوروبا، وحسن سيساوي، وشباب في الخير، وغادة الجوهري، وothstelement haytham el sedfauy، وtrust.