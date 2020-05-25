الخدمات الجوية بمصر للطيران: مستعدون للعمل فور عودة الحركة

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمصر للطيران، إن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، على أتم الاستعداد لاستئناف حركة الطيران، وعودة الركاب إلى الموانئ المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتوجيهات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبة الطيار منتصر مناع، وتعليمات الطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مشيرًا إلى أن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، طهرت خلال فترة تعليق حركة الطيران، جميع المنشآت والأبنية التابعة لها بجميع المطارات التي تعمل بها، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.

واهتم العاملون بالتباعد الاجتماعي فيما بينهم بالمطابخ أو الإدارات، وارتداء الكمامات فضلًا عن إجراءات عمليات التطهير والتعقيم يوميًا، لضمان سلامة وأمان العاملين والأدوات والمنشآت، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم حاليا، مشيرًا إلى أن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تعتبر أحد أهم الشركات الوطنية بمجال الطيران المدني المصري، حيث تحظى بخدمات عشرات الشركات المصرية والعربية والإفريقية والعالمية، فضلًا عن حرص عشرات شركات الطيران التي تهبط طائراتها بالمطارات المصرية بالتعاقد معها لتقديم وجباتها الغذائية لأطقم الرحلات والركاب.

وكشف المصدر، أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية قامت مؤخرا، بتحديث أسطولها من المعدات والأدوات لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الخدمات الجوية، فضلًا على مشاركتها في العديد من المؤتمرات العالمية، مشددا على أن مصر للطيران للخدمات الجوية جاهزة ومستعدة تماما لبدء حركة الطيران.