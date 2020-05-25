واشنطن تعتزم تقديم 1000 جهاز لتهوية الرئتين للبرازيل

تقدم الولايات المتحدة، للبرازيل، 1000 جهاز لتهوية الرئتين، حسب ما جاء في تغريدة نشرت أمس، لمجلس الأمن القومي الأمريكي.

وأوضحت أنّ "الإدارة الأمريكية ستقدم 1000 جهاز لتهوية الرئتين، للبرازيل كمساعدة طبية، وأنّ الولايات المتحدة تعترف بالجهود الجادة التي تبذلها الحكومة البرازيلية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وتعتزم تعزيز التعاون في مجال الدفاع والتجارة قريبا، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وبدأت الولايات المتحدة اعتبارا من منتصف ليل 29 مايو، منع دخول أراضيها كل الأجانب الذين زاروا البرازيل قبل 14 يوما من وصولهم، بسبب خشيتها من انتشار فيروس كورونا.

وتحتل البرازيل حاليا، المرتبة الثانية في قائمة الدول بأكبر عدد من المصابين (363211 حالة)، وذلك بعد الولايات المتحدة (أكثر من 1.64 مليون حالة).