جهاز مدينة ١٥ مايو يشُن حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء  والتعديات على الأرصفة  

صرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات البنائية للعقارات المخالفة لغرف السطح التي تزيد عن نسبة الـ٢٥٪ البنائية المقررة بالترخيص، وكذا رفع إلاشغالات وتعديات المحال على الأرصفة والطرق العامة ومزاولة النشاط بالمخالفة لقرارات الحظر.

وأشار المهندس السيد همام، إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين الإدارات المختصة بجهاز مدينة ١٥ مايو وبالتعاون مع الجهات الأمنية بالمدينة، وأسفرت عن إزالة العديد من المخالفات البنائية والتعديات على الأرصفة.وأكد المهندس السيد همام، أنه لا تهاون فى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وحرم الطرق أمام المواطنين، كما سيتم تكثيف الحملات يوميًا وبشكل مفاجىء، لازالة التعديات والمخالفات الإنشائية بالعقارات بأنواعها والطرق العامة، ورفع الإشغالات على الأرصفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.