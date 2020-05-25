إسبانيا تفتح أبوابها للسياح الأجانب بداية من يوليو المقبل

أعلن وزير السياحة الإسباني رييس ماروتو اليوم، أنّ السائحين الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءا من يوليو المقبل.

وبدأت الحكومة الآن تخفيف القيود التي تم فرضها لمواجهة كورونا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووفقا للوزير، فالحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج سيكون قد تم تعليقه غالبا بحلول ذلك الموعد (يوليو 2020).

وقال رييس ماروتو في مقابلة مع محطة الإذاعة المحلية "أوندا ثيرو": "من المناسب تماما التخطيط للعطلات الصيفية في إسبانيا في يوليو".

وإسبانيا التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة، هي إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا، وتعمل حاليا على تخفيف القيود الصارمة تدريجيا، لكنها تبقي على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى.