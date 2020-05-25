غواصة صاروخية جديدة تدخل الخدمة في كوريا الشمالية

ذكرت وكالة "يونهاب"، أنّ الاستخبارات الكورية الجنوبية، تواصل رصد ومراقبة احتمال ظهور غواصة صاروخية جديدة في القريب العاجل، لتنضم إلى سلاح البحرية الكوري الشمالي.

ونقلت الوكالة اليوم، عن مصدر في الاستخبارات الكورية الجنوبية: "وفقا لمعلوماتنا فالغواصة جاهزة لدخول الخدمة في قوام القوات البحرية لكوريا الشمالية. نتابع عن كثب عملية دخولها الخدمة القتالية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووفقا للمعلومات الاستخباراتية الكورية الجنوبية، بنيت غواصة صاروخية غير نووية جديدة، في أحواض بناء السفن العسكرية في مدينة سينبو على الساحل الشرقي للبلاد". وتعتقد الاستخبارات أنّ إزاحة مياه الغواصة الجديدة تبلغ 3 آلاف طن، وهي مسلحة بـ3 صواريخ باليستية متوسطة المدى من نوع بوكجكسونج -3.

وفي أكتوبر 2019، تم تنفيذ أول اختبار لهذا الصاروخ، الذي يبلغ مداه 450 كلم.

وأشارت وكالة "يونهاب"، إلى أنّ الغواصة الصاروخية الجديدة قد تصبح جزءا من القوات الاستراتيجية لكوريا الشمالية.