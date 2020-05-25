وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالجيزة تنجح فى نقل مواطن مسن من مسكنه لإحدى المستشفيات عقب تدهور حالته الصحية

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .. فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الجيزة) من (مواطن مسن - مقيم بالمنيب ) وقرر شعوره بحالة إعياء ، وطلب المساعدة فى إنزاله من مسكنه لعدم قدرته على الحركة أو إستخدام السلم والتوجه للمستشفى .

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة لمكان البلاغ ، وتم مساعدته فى النزول من العقار وتدبير سيارة إسعاف مجهزة له ونقله إلى المستشفى.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان المواطن الذى تقدم بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة تنجح فى نقل مسن من مسكنه لإحدى المستشفيات عقب تدهور حالته الصحية

كما تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن القاهرة ) من ( أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) وقرر شعوره بحالة إعياء ، وطلب المساعدة فى إنزاله من مسكنه لعدم قدرته على الحركة والتوجه للمستشفى .على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان البلاغ ، وتم مساعدته فى النزول من العقار وتدبير سيارة إسعاف مجهزة له ونقله إلى المستشفى.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان المواطن الذى تقدم بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.