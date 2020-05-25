الدولار يرتفع 11 قرشا مقابل الجنيه في أسبوع

شهد سعر صرف الدولار تصاعدا سعريا بنحو 11 قرشا مقابل الجنيه الأسبوع الماضي. وفق آخر تحديث للمواقع الالكترونية للبنوك وشركات الصرافة الخميس.

وكان الدولار قد حقق مكاسب 11 قرشا خلال الأسبوع الماضي مقابل الجنيه في عدد كبير من البنوك.

وجاءت بنوك "العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي بيريوس، المصري الخليجي، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المشرق، الأهلي المتحد، المصرف المتحد التنمية الصناعية، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطنبي، التعمير والإسكان hsbc، قطر الوطني" الأعلى قيمة لشراء وبيع الدولار وسجل البيع بـ 15.91جنيه و15.81جنيه للشراء.

فيما سجل بنكا مصر والأهلي المصري أعلى سعر في البيع ليباع الدولار بـ 15.89جنيه و15.79جنيه للشراء.

وأرجع علي الحريري نائب رئيس شعبة شركات الصرافة بالغرف التجارية الارتفاع إلى جائحة كورونا ما انعكس سلبا على مصادر العملات الأجنبية كقناة السويس السياحة الصادرات هذا بالطبع اثر على سعر الدولاروالعملات الأجنبة التي ارتفعت أمام الجنيه.

وحذر من انتعاش الواردات على حساب الصادرات، خاصة وأن عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية استئنافت نشاطها ولكنها تعاني من أزمة السيولة والخوف كل الخوف من أن يتكرر سيناريو أزمة أسواق جنوب آسيا عندما فتحت مصر باب الاستيراد.

ومن جهته نفى أحمد شيخة رئيس شعبة المستوردين الأسبق الاستيراد العشوائية نتيجة الركود وتراجع القوة الشرائية، وقال إن الاتجاه هو استيراد السلع الأساسية والمواد الخام والسلع الوسيطة لتنشيط حركة الإنتاج.

وأضاف أن 55% من الواردات هي سلع استراتيجية وخامات وسلع الوسيطة خاصة بالإنتاج المحلي، وأن قيمة السلع الترفيهية لا تتجاوز 2.4 مليار دولار بنسبة 4.5% من إجمالي قيمة الواردات والتي تصل لنحو 58 مليار دولار سنويا.